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Индианаполис Колтс - Джексонвилл Джейгуарс

НФЛ - 22 октября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Индианаполис Колтс – Джексонвилл Джейгуарс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Индианаполис Колтс – Джексонвилл Джейгуарс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.

Сегодня сражаются Индианаполис Колтс и Джексонвилл Джейгуарс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

