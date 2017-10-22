Сан Франциско 49-ерс
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23:05
22.10.17
Levi's Stadium
Даллас Ковбойс
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Сан Франциско 49-ерс - Даллас Ковбойс
НФЛ - 22 октября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Сан Франциско 49-ерс – Даллас Ковбойс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан Франциско 49-ерс – Даллас Ковбойс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.
Сегодня сражаются Сан Франциско 49-ерс и Даллас Ковбойс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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