Нью Йорк Джайантс
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23:25
22.10.17
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Нью Йорк Джайантс - Сиэтл Сихоукс
НФЛ - 22 октября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Нью Йорк Джайантс – Сиэтл Сихоукс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:25 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью Йорк Джайантс – Сиэтл Сихоукс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.
Сегодня сражаются Нью Йорк Джайантс и Сиэтл Сихоукс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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