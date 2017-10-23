Онлайн

Нью-Ингленд Пэтриотс - Атланта Фэлконс

НФЛ - 23 октября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Нью-Ингленд Пэтриотс – Атланта Фэлконс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 23 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Ингленд Пэтриотс – Атланта Фэлконс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.

Сегодня сражаются Нью-Ингленд Пэтриотс и Атланта Фэлконс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

