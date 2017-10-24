Филадельфия Иглс
-
3:30
24.10.17
Линкольн Файненшл Филд
Вашингтон Редскинс
НФЛ • Регулярный
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Филадельфия Иглс - Вашингтон Редскинс
НФЛ - 24 октября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Филадельфия Иглс – Вашингтон Редскинс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Филадельфия Иглс – Вашингтон Редскинс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.
Сегодня сражаются Филадельфия Иглс и Вашингтон Редскинс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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