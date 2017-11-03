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Нью Йорк Джетс - Баффало Биллс

НФЛ - 3 ноября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Нью Йорк Джетс – Баффало Биллс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:25 3 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью Йорк Джетс – Баффало Биллс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.

Сегодня сражаются Нью Йорк Джетс и Баффало Биллс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

