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Тампа Бэй Бакканиэрс - Нью Йорк Джетс

НФЛ - 12 ноября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Тампа Бэй Бакканиэрс – Нью Йорк Джетс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 12 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Тампа Бэй Бакканиэрс – Нью Йорк Джетс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.

Сегодня сражаются Тампа Бэй Бакканиэрс и Нью Йорк Джетс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

