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Атланта Фэлконс - Даллас Ковбойс

НФЛ - 13 ноября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Атланта Фэлконс – Даллас Ковбойс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:25 13 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Атланта Фэлконс – Даллас Ковбойс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.

Сегодня сражаются Атланта Фэлконс и Даллас Ковбойс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

