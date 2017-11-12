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Сан Франциско 49-ерс - Нью Йорк Джайантс
НФЛ - 13 ноября 2017
Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Сан Франциско 49-ерс – Нью Йорк Джайантс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:25 13 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан Франциско 49-ерс – Нью Йорк Джайантс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.
Сегодня сражаются Сан Франциско 49-ерс и Нью Йорк Джайантс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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