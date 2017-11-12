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Сан Франциско 49-ерс - Нью Йорк Джайантс

НФЛ - 13 ноября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Сан Франциско 49-ерс – Нью Йорк Джайантс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:25 13 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан Франциско 49-ерс – Нью Йорк Джайантс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.

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