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Нью Йорк Джайантс - Канзас Сити Чифс

НФЛ - 19 ноября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Нью Йорк Джайантс – Канзас Сити Чифс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 19 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью Йорк Джайантс – Канзас Сити Чифс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.

Сегодня сражаются Нью Йорк Джайантс и Канзас Сити Чифс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

