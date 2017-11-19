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Сан Диего Чарджерс - Баффало Биллс

НФЛ - 20 ноября 2017

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Сан Диего Чарджерс – Баффало Биллс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:05 20 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан Диего Чарджерс – Баффало Биллс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.

Сегодня сражаются Сан Диего Чарджерс и Баффало Биллс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

