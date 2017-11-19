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Окленд Рэйдерс - Нью-Ингленд Пэтриотс
НФЛ - 20 ноября 2017
Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Окленд Рэйдерс – Нью-Ингленд Пэтриотс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:25 20 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Окленд Рэйдерс – Нью-Ингленд Пэтриотс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.
Сегодня сражаются Окленд Рэйдерс и Нью-Ингленд Пэтриотс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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