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Даллас Ковбойс - Филадельфия Иглс
НФЛ - 20 ноября 2017
Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Даллас Ковбойс – Филадельфия Иглс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:30 20 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Даллас Ковбойс – Филадельфия Иглс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Американский футбол.
Сегодня сражаются Даллас Ковбойс и Филадельфия Иглс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Американский футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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