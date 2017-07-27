99% игроков НФЛ заканчивают карьеру с повреждениями мозга

Профессиональная лига американского футбола спонсировала исследование мозга игроков, завершивших карьеру. Всем добровольцам была сделана инъекция для ранней диагностики болезни Альцгеймера биохимического маркера FDDNP.

Обследования прошли 111 экс-спортсменов, у 110 из них выявлена хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ). Данное заболевание может стать приступом агрессии деменции, депрессии или потери памяти, информирует CNN.

До сих пор этот диагноз ставился только посмертно, по результатам вскрытия. Работа опубликована в журнале American Journal of Geriatric Psychiatry.

Руководство НФЛ долгое время оспаривало факт наличия ХТЭ, но под давлением общественности и суда все же признало ошибку и согласилось в течение ближайших 65 лет выплатить 20 тысячам бывших футболистов и их семьям в общей сложности порядка миллиарда евро в зависимости от степени повреждения.

После выявления проблемы многие средние школы в США заменили в учебной программе футбол соккером.

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