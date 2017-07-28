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Звезда «Питтсбурга» взорвал тренировочный лагерь, прикатив на винтажном Rolls Royce 1931 года

Звезда «Питтсбурга» взорвал тренировочный лагерь, прикатив на винтажном Rolls Royce 1931 года
Eurosport

7 ч. назад

Антонио Браун на стиле.

Один из сильнейших и богатейших принимающих НФЛ понтанулся крутым авто. Мистер Браун приехал на базу на шикарном Rolls Royce Phantom 1931 года выпуска. С водителем, само собой.

Средняя цена подобных автомобилей на аукционе Concept Carz составляет 338,5 тысяч долларов. В 2017 году Браун заключил с «Питтсбургом» 4-летний контракт на общую сумму 68 миллионов долларов.

  • В сезоне-2016 Браун прошел 1284 ярда и сделал 12 тачдаунов.
  • 1284 ярда – пятый результат в лиге среди ресиверов.
  • По количеству тачдаунов Браун занял седьмую строчку.
  • Сезон НФЛ-2017 стартует 7 сентября (8-го по Москве).
  • В первом туре «Стилерс» играют на выезде с «Кливлендом».

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