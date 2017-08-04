39-летний защитник «Питтсбурга» тратит по 300 тысяч долларов в год, чтобы быть в форме

Лайнбэкер Джеймс Харрисон заботится о своем теле, чтобы продолжать мочить врагов.

В год 39-летний ветеран «Стилерс» тратит порядка 300 тысяч долларов на акупунктуру, массажи, хиропрактиков и стары добрые банки. Большая часть денег уходит на переезды, чтобы посещать высококвалифицированных специалистов.

«Мне не нужны все эти счета и балансы. Когда до этого доходит дело, я сравниваю то, что потратил, с тем, как я себя чувствую», – приводит слова Харрисона Bleacher Report.

Партнер Джеймса по команде Майк Митчелл, которому 30 лет, на аналогичные цели тратит 200 тысяч в год. Еще один футболист «Питтсбурга» Райан Шейзир расставил точки над известной буквой.

«Если ты платишь 100 тысяч баксов, а потом зарабатываешь 3 миллиона сверху, потому что играешь – это простое решение», – уверен Шейзир.

Сезон НФЛ-2017 стартует 7 сентября (8-го по Москве).

«Стилерс» начнут чемпионат гостевым матчем с «Кливлендом».

Инстаграм для самых спортивных