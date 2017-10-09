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В сеть утекло видео с тренером «Майами», нюхающим, скорее всего, не стрептоцид

В сеть утекло видео с тренером «Майами», нюхающим, скорее всего, не стрептоцид
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10 ч. назад

Кажется, Крис Фёрстер решил громко и эффектно завершить карьеру.

Клуб НФЛ «Майами Долфинс» начал расследование по поводу видео, на котором тренер линии нападения клуба Крис Фёрстер через 20-долларовую купюру нюхает подозрительную белую субстанцию, напоминающую кокаин.

«Привет детка. Скучаю по тебе. Как насчет того, чтобы сходить на встречу и сделать это перед выходом», – комментирует Фёрстер основное действие.

Когда было записано видео, непонятно, но в интернет оно просочилось 8 октября. Фёрстер отказался комментировать этот ролик. Представители «Долфинс» подтвердили, что на видео заснят тренер их команды, передает Miami Herald.

  • Фёрстер работает в НФЛ на протяжении 24 лет. С 2016 года он тренирует нападение «Майами».

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