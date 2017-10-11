«После тусовки обнаружил на себе одноклубника». Гей из НФЛ, который покорил шоу «Голос»

Съемочный павильон в Голливуде. Широкоплечему здоровяку средних лет аплодирует весь зал. К мужчине только что обернулись две суперзвезды в главном вокальном формате мира, а он дотянул последнюю ноту баллады Rise Up.

«Вообще-то я провел девять лет в НФЛ», – признался со сцены «Голоса» Эсера Туаоло. «Эй, а это не перстень за победу в Супербоуле?» – заметил из красного кресла кантри-наставник Блейк Шелтон. «Это кольцо за победу в конференции NFC», – смущенно ответил Эсера. Футболист при этом выглядел тотально счастливым и не рассказал на национальном телевидении обо всех трудностях и несчастьях. Но фанаты помнили, что Туаоло был первым игроком НФЛ в XXI веке, сделавшим каминг-аут.

Он родился в грязной хижине на Гавайях, родители отдали в школу при церкви – учителя поголовно называли гомосексуализм грехом. В пять лет Эсера увидел, как его друзья издеваются над другим мальчиком и все время повторяют «Mahu, mahu». На вопрос, что это, Туаоло услышал: по-самоански это значит «педик» – парень предпочитал танкам и машинкам куклы сестры. Гаваец сам бросил Барби с Кеном, с которыми ему нравилось играть, попросил у мамы в подарок игрушечный ковбойский пистолет и закрылся от мира.

Но зажатость мальчика превратила его в мишень для извращенцев. В первый раз дядя вошел в комнату Эсеры, когда малышу было шесть. «Он выставлял все так, будто это игра, – говорит Туаоло. – Но было мучительно больно, внутренний голос сказал, что это неправильно. Я молился господу, чтобы это быстрее закончилось. Нельзя так говорить, но я был счастлив, когда узнал, что дядя мертв».

В 10 лет отец Эсеры скончался от алкоголизма, и это ранило малыша еще сильнее – даже первой песней, которую он выучил, была God Bless My Daddy. После трагедии семья сменила банановую ферму на дом старшего из восьмерых детей в Неваде. Из-за габаритов над крепышом Эсерой никто не издевался в школе, зато ему часто доставалось в семье.

Старший брат Фале часто пил, ширялся наркотой, избивал жену и детей. Конечно, прилетало и младшему – 29-летний лоб превратил паренька в личного раба. Туаоло максимально заперся внутри себя и еще долго не доставал маленького мальчика из кокона. «Я притворялся, что нахожусь в волшебной стране, что моя жизнь прекрасна и фантастична», – откровенно сказал Эсера.

Из этого ада мальчишка вырывался только на тренировках. Футбол отправил его к тете в Калифорнию, там его заметили скауты трех университетов, и Туаоло выбрал «Орегон Стейт». Чтобы не выделяться из толпы качков в раздевалке, думающих о красивых леди, гаваец придумывал разные алиби. «Я повесил над кроватью фотографию девушки и говорил всем, что мы с ней встречаемся. Это было моим оправданием, почему я не хожу на свидания», – объяснил футболист. Словом, поступал, как любой застенчивый подросток, только чувствовал влечение к мужчинам.

Он не мог признаться в гомосексуализме миру. Эсера понимал, что каминг-аут разом лишит его стипендии в университете, хорошего пика на драфте НФЛ, а то и карьеры в американском футболе. Эсера заткнул маленького мальчика внутри себя поглубже в кокон. Сложнее всего для паренька стало то, что ему не с кем было поделиться трудностями. «Помни, учителя не будут обсуждать с тобой темы, которые ты им расскажешь, пока не убедятся, что твоей маме не нужно об этом знать. Стоит ли рисковать? Наверное, нет», – напишет себе 16-летнему в письме взрослый Туаоло.

Карьера футболиста ползла в гору – конференция Pac-10 признала его лучшим защитником-1989 и трижды включала в команду года. Дальше был драфт НФЛ, 35-й пик «Пэкерс», контракт на 300 тысяч долларов и рекорд клуба – ни один новичок до Туаоло не проводил все 16 игр регулярки в старте.

Но у «Грин-Бэй» сменился тренер, а свежий коуч отправил футболиста в «Вайкингс». В Миннеаполисе Эсера начал двойную жизнь. Он громко тусовался с одноклубниками в ночных клубах, зависал в стрип-барах и часто уезжал с горячими цыпами в ночь. Вот только гаваец не вез их к себе в квартиру, а подбрасывал домой и там прощался.

В 1995-м Туаоло встретил на одной из тусовок местного бизнесмена Митчелла Уэрли. Они обменялись номерами и начали встречаться. Игрок ничего не говорил семье, клубу или лиге, а Уэрли приходил на матчи «Вайкингс» в ложу для девушек и жен. Руководству Эсера объяснил визиты партнера тем, что он его менеджер и друг. Параллельно гаваец представлял всем девушку, с которой якобы жил. «Она была девственницей, что для меня было очень удобно, – сказал Туаоло. – Мы целовались, но никакого сексуального напряжения не возникало».

На следующий год друг с Гавайев подарил Эсере книгу Дэвида Копая, первого игрока НФЛ, сделавшего каминг-аут. Парня моментально ухватило издание, а после прочтения потекли слезы. Пример Копая вдохновил Туаоло: депрессия мучила настолько сильно, что футболист думал о суициде. «Я вливал в себя две бутылки текилы, ехал 160 км/ч и думал, что легче всего повернуть руль и закончить это все», – тяжело вспоминает трудные времена игрок «Вайкингс».

После «Миннесоты» Эсера сменил еще два клуба, с «Атлантой» дошел до Супербоула, без вариантов проиграл «Денверу», но все равно гордится даже этим. В 1999-м гаваец порвал подколенное сухожилие и закончил карьеру. Через год они с бойфрендом (Туаоло ласково называет его мужем) усыновили близняшек – Митчелла и Мишель. Скрывать ориентацию экс-игроку НФЛ было все сложнее. В 2002-м футболист решился на публичный каминг-аут. Он признался в гомосексуализме на интервью HBO и стал всего лишь третьим открытым геем из высшей лиги.

Туаоло поедет по стране с семинарами и лекциями, как важно не молчать и поддерживать людей из ЛГБТ-сообщества, а через четыре года после каминг-аута напишет книгу. В ней он рассказал о странных историях с одноклубниками. Например, после очередной пьянки его поцеловал кто-то из партнеров по «Миннесоте», но потом опомнился и сказал: «Эй, я не такой». «***** [Черт], а ты думаешь, я такой?!» – включил копа под прикрытием гаваец. Или на тусовке с алкоголем Эсера проснулся и обнаружил, что на нем лежит другой игрок «Вайкингс» Дерек. «Это будто было приглашение на секс, но я не смог – скинул его с себя и сказал, что я по девочкам», – писал гаваец.

Параллельно с карьерой спикера Туаоло записывал песни. Впервые талант вокалиста он показал еще в «Пэкерс» – ни до, ни после ни один игрок НФЛ не исполнял гимн США и не выходил после него в стартовом составе. Здоровяк удивлял народ перед матчами MLB, НБА и НХЛ, а еще спел на открытии Гей-игр в Чикаго. Он даже подписал контракт с лейблом, но собственные песни получились слишком сладкими, чтобы стать хитами для масс.

В этом году Эсера подал заявку на 13-й сезон «Голоса». «Когда мне перезвонили из NBC, подумал, что это какой-то розыгрыш. Весь день улыбался и был очень взволнован», – радостно сообщил футболист. За кулисами его поддерживали повзрослевшие Митчелл и Мишель (да, эти пухлики – его 16-летние дети), а по телевизору за Туаоло болела 84-летняя мама. Песню Андры Дэй «Rise Up» гаваец выбрал неслучайно. «Когда я впервые ее услышал, то внутренне сломался и разрыдался, – трогательно признался Эсера. – Люди по-разному понимают музыку и искусство, но в моей жизни было слишком много моментов, когда не хотелось подниматься».

Один раз голос Туаоло уже услышали – по недавним опросам 57% игроков НФЛ не имеют ничего против одноклубника с нетрадиционной ориентацией. Сам Эсера не очень в это верит: «Лиге нужно еще много шагов, чтобы быть безопасным местом для каминг-аутов. Но я подталкиваю и обучаю руководство НФЛ, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к этому».

Пример Туаоло развернул не одно красное кресло. Он точно заслужил, чтобы после его речей кто-то нажал нужную кнопку.

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