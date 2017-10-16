Getty Images
Принимающий «Детройта» отпраздновал тачдаун коронным приемом Дуэйна Джонсона
Подножье скалы? Нет, народный локоть!
Это сейчас Джонсон – скорее, известный актер, герой «Форсажа». А пришел в кино он из рестлинга, супердуперзвездой которого был. Один из самых известных приемов Скалы – народный локоть. Да-да, народный.
Ресивер «Лайонс» Голден Тэйт провел его, празднуя тачдаун в матче с «Новым Орлеаном».
В оригинальном исполнении:
- Несмотря на народность «Детройта», «Сэйнтс» победили со счетом 52:38.
- На счету Тэйта 96 ярдов и тачдаун.
- Джонсон периодически появляется на шоу WWE и сейчас.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте