Принимающий «Детройта» отпраздновал тачдаун коронным приемом Дуэйна Джонсона

Это сейчас Джонсон – скорее, известный актер, герой «Форсажа». А пришел в кино он из рестлинга, супердуперзвездой которого был. Один из самых известных приемов Скалы – народный локоть. Да-да, народный.

Ресивер «Лайонс» Голден Тэйт провел его, празднуя тачдаун в матче с «Новым Орлеаном».

В оригинальном исполнении:

Несмотря на народность «Детройта», «Сэйнтс» победили со счетом 52:38.

На счету Тэйта 96 ярдов и тачдаун.

Джонсон периодически появляется на шоу WWE и сейчас.

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