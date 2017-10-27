Eurosport

Котяра впечатлил комментаторов НФЛ, пробежав по полю как топовый ресивер

Котяра впечатлил комментаторов НФЛ, пробежав по полю как топовый ресивер
Eurosport

6 мин. назадИзменено 5 мин. назад

За грациозными движениями животного лучше наблюдать в замедленном повторе.

Кот выбежал на поле во время матча между «Балтимором» и «Майами». Режиссер трансляции поймал момент с появлением животного и запустил его в замедленном повторе.

Комментаторы встречи отметили прекрасную физическую форму кота и то, как он ловко меняет направление движения.

  • Матч завершился со счетом 40:0 в пользу «Балтимора».
  • Регулярный сезон НФЛ продлится до 31 декабря.

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