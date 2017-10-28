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Игрок НФЛ скосплеил змею, пока партнеры, как умалишенные заклинатели, танцевали вокруг него

Игрок НФЛ скосплеил змею, пока партнеры, как умалишенные заклинатели, танцевали вокруг него
Eurosport

1 час назад

Американский футбол бывает интересным.

Футболисты «Сиэтл Сихокс» оделись в короткие шорты вместо традиционной формы НФЛ и устроили легкую наркоманию на тренировке, посвященной почему-то музыке техно.

Ресивер «Сиэтла» Таннер Маквой нацепил майку с псевдонимом рэпера Маклемора, забрался в коробку, а затем медленно выполз из нее подобно змее, пока партнеры по команде танцевали вокруг него, изображая флейтистов-заклинателей.

  • В шести матчах сезона-2017 «Сихокс» одержали четыре победы.

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