Eurosport
Игрок НФЛ скосплеил змею, пока партнеры, как умалишенные заклинатели, танцевали вокруг него
Американский футбол бывает интересным.
Футболисты «Сиэтл Сихокс» оделись в короткие шорты вместо традиционной формы НФЛ и устроили легкую наркоманию на тренировке, посвященной почему-то музыке техно.
Ресивер «Сиэтла» Таннер Маквой нацепил майку с псевдонимом рэпера Маклемора, забрался в коробку, а затем медленно выполз из нее подобно змее, пока партнеры по команде танцевали вокруг него, изображая флейтистов-заклинателей.
- В шести матчах сезона-2017 «Сихокс» одержали четыре победы.
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