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Игрок «Кливленд Браунс»: «Я принимал наркотики и алкоголь перед каждой игрой»

Игрок «Кливленд Браунс»: «Я принимал наркотики и алкоголь перед каждой игрой»
Eurosport

19 мин. назад

Исповедь Джоша Гордона.

Спортсмен признался, что начал употреблять наркотики с седьмого класса из-за страха, связанного с детскими и подростковыми травмами.

«Мы находились в отеле с командой, нам разрешалось съездить домой и взять все необходимое, а затем мы отправлялись на игру.

Я уходил рано утром из отеля домой, завтракал, употреблял наркотики или алкоголь, а затем ехал на игру. И обязательно отрывался на вечеринках после каждой игры независимо от результата», – цитирует Гордона USA Today.

  • Гордон из-за дисквалификации за нарушение антинаркотической политики НФЛ пропустил сезоны 2015 и 2016 годов.
  • В 2013 году Гордон был лидером НФЛ по ярдам на приеме и попал в первую сборную лучших игроков.
  • После дисквалификаций спортсмен проходил лечение в реабилитационном центре. В ноябре 2017 года Гордон был условно восстановлен и получил возможность вернуться к игре.

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