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«Конечно, Мак не должен тренировать». Таксист опустил тренера, не понимая, что подвозит его

«Конечно, Мак не должен тренировать». Таксист опустил тренера, не понимая, что подвозит его
Eurosport

6 ч. назад

Когда поездка становится неловкой.

Журналист Адам Амин рассказал в твиттере о поездке в такси вместе с Маком Брауном, экс-тренером команды «Техас Лонгхорнс», выступающей в NCAA. В автомобиле состоялся диалог между водителем и Брауном.

– Что вы думаете о новом тренере «Техаса»? Потому что Мак, конечно, не должен тренировать.

– Конечно, он не должен.

– (поворачивая голову назад) Вы Мак Браун!

– Привет вам.

  • Амин уточнил, что водитель не получил экспертного мнения о новом тренере «Техаса».
  • Мак Браун руководил «Лонгхорнс» с 1998 по 2013 годы, уступив свое место Чарли Стронгу, который был уволен в ноябре. Многие болельщики обсуждали возможное возвращение Мака Брауна, но тренером был назначен Том Герман.

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