Звезда НФЛ Эрл Томас-младший приехал на матч чемпионата в шапке-ушанке

Звезда НФЛ Эрл Томас-младший, выступающий за клуб «Сиэтл Сихоукс», посетил матч команды в шапке-ушанке, подаренной фанатами из России. Поклонники отправили игроку необычный сувенир в благодарность за отличную игру.

«Шапка не простая, а офицерская, для военно-морского флота: кожа и все прелести. Разработали логотип на манер его фирменной эмблемы, а я нашел организацию, которая за один день изготовит нашивку и пришьет к шапке», – рассказал один из инициаторов подарка «Бизнес Онлайн».

В США история вызвала небывалый резонанс. Так, спортивный редактор Seattle Times уже обратился к организаторам затеи с просьбой рассказать о ней.

Эрл Томас-младший выступает за «Сиэтл Сихоукс» с 2010 года.

В регулярном сезоне-2016 команда из Сиэтла заняла третье место в Национальной футбольной Конференции.

7 января «Сихоукс» одержали победу в Wild-card над «Детройтом» и вышли в полуфинал Конференции, где сыграют с «Атлантой».

В параллельном полуфинале Конференции сразятся «Грин Бэй» и «Даллас».

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