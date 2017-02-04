Арт и шок. Главный талант НФЛ, который сошел с ума на ставках и переехал в тюрьму

«Господи, как я устал. В тюремной камере воняет фекалиями, я постоянно боюсь наступить на снующих везде крыс, а еда похожа на помои. Я сплю на кровати под драным одеялом головой к унитазу – боюсь, что если лягу наоборот, ночью меня задушат. Я могу мечтать лишь во сне. Если бы я только мог вернуться на 40 лет назад и стать беззаботным малышом на моей ферме. Если бы я только мог вернуться в прошлое, когда мир был у моих ног», – написал в автобиографии «Сломленный» один из самых талантливых квотербеков НФЛ начала 80-х Арт Шлихтер.

В школе сверстники завидовали Арту – он был лучшим в учебе, футболе и верховой езде, последнее должен уметь каждый мальчишка в Огайо. Никто не сомневался, что Шлихтер воплотит американскую мечту. В старших классах он часто выступал перед большой аудиторией, говоря о высоких моральных ценностях, а сам резался на заднем дворе в карты с приятелями и делал ставки на скачки. В 1980 году Арта трижды остановили за превышение скорости, но судья отмазал местную знаменитость.

В первый раз футболисту крупно досталось от отца, когда он украл у него кредитку и проиграл в карты 10 тысяч долларов – это случилось в 1981-м, за год до того, как «Балтимор Кольтс» подписали контракт с безумными для 21-летнего парня подъемными в 350 тысяч долларов. «Арт – самый талантливый игрок, с которым я работал. Очень обидно, что из-за игромании он спустил дар в унитаз», – сокрушался тренер «Балтимора» Донн Берроуз.

Огромные деньги снесли Арту крышу. После игр и тренировок он мчался на ипподром к букмекерам и делал по 20-30 ставок в день на сумасшедшие суммы. В конце 1983 года выяснилось, что долги Шлихтера составили 700 тысяч долларов. Узнав о зависимости игрока, руководство «Балтимора» разорвало с ним контракт, а НФЛ бессрочно дисквалифицировала парня (первый случай в истории лиги).

После того как букмекеры пригрозили ему переломать руки и ноги за невыплату долга, футболист обратился за помощью в ФБР – в обмен на защиту Шлихтер сдавал нелегальные конторы. Через год НФЛ и «Балтимор» дали игроману второй шанс. Он сыграл 13 матчей, но снова попался, и на этот раз получил пожизненный бан. Арт уехал в Канаду, где выступал за полупрофессиональные клубы, завел семью и детей.

В первый раз он попал в тюрьму в 1987-м за подделку банковских чеков. Из трех лет Арт отсидел полтора года, но пробыл на свободе лишь месяц – терапевт, у которого лечился Шлихтер, доложил, что после сеансов пациент мчался в букмекерскую. После освобождения футболист заявил, что победил болезнь. Он устроился в команду третьего дивизиона «Детройт Драйв» и выиграл звание MVP лиги в 1990 году. Арт основал организацию Gambling Prevention Awareness с целью помочь спортсменам-игроманам. Чтобы рассказать людям о зависимости, футболист запустил на радио спортивное ток-шоу.

Шлихтер несколько лет удачно строил из себя праведника – жена даже не знала, что он заложил дом. Она ушла от него с двумя дочерьми в 2010-м, когда подсевшего на кокаин Арта арестовали за спекуляции с продажей билетов на Супербоул – на афере он заработал 900 тысяч долларов. «Арт – самый обаятельный человек, которого я знаю. Он умеет произвести впечатление и войти в доверие. Шлихтер говорит правильные вещи в нужное время и знает, что вы хотите услышать больше всего. Вот только поступки у него не столь благородные. Обаятельный Арт за 20 лет выманил у друзей и близких около 1,5 миллиона долларов», – характеризовал мошенника один из его бывших товарищей.

Шлихтер совершенно не держал себя в руках – в камере предварительного заключения он просил у адвоката мобильный телефон, чтобы делать ставки. «Как и у большинства людей с психическими расстройствами, причина в детстве, – считает терапевт мошенника Валери Лоренц. – Родители часто скандалили и почти не уделяли ему внимание, а после выяснения отношений отец уходил и делал ставки на скачки. Это засело в голове у Шлихтера, который похожим образом снимает стресс». Если повезет, Арт выйдет из тюрьмы в 2022 году.

«На одной стене моей камеры кто-то нарисовал распятого Иисуса, на другой висит плакат с голой женщиной. И я между ними. Очень символичная картина», – философствует в автобиографии Арт. Несколько лет назад Шлихтер пожертвовал мозг Бостонскому университету для исследования травматических повреждений – он считает, что перенесенные во время игры за колледж 14 сотрясений каким-то образом повлияли на его психику и развили болезнь.

В тюрьме Шлихтер продолжает играть в карты, за что его несколько раз упекали в карцер. Однажды, выйдя из него, Арт узнал, что его отец покончил с собой. Спортсмену разрешили позвонить матери и выразить соболезнования, но он набрал знакомого букмекера.

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