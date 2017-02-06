«Симпсоны» в 2012 году предсказали выступление Леди Гаги на Супербоуле-2017

Американская певица выступила в перерыве Супербоула-2017 в котором «Нью-Ингленд Пэтриотс» переиграли «Атлантой Фэлконс» – 34:28. В 2012 году появление исполнительницы на финальной игре НФЛ предсказал мультсериал «Симпсоны», в котором Гага была одета в тот же наряд, что и в реальной жизни.

Озвучиванием персонажа занималась сама Гага.

В 2000 году «Симпсоны» предсказали приход к власти в США Дональда Трампа.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме