Eurosport
«Симпсоны» в 2012 году предсказали выступление Леди Гаги на Супербоуле-2017
Походе, продюсеры мультсериала сотрудничали с Вангой.
Американская певица выступила в перерыве Супербоула-2017 в котором «Нью-Ингленд Пэтриотс» переиграли «Атлантой Фэлконс» – 34:28. В 2012 году появление исполнительницы на финальной игре НФЛ предсказал мультсериал «Симпсоны», в котором Гага была одета в тот же наряд, что и в реальной жизни.
Озвучиванием персонажа занималась сама Гага.
- В 2000 году «Симпсоны» предсказали приход к власти в США Дональда Трампа.
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