«Не успел перелезть через забор – в бедро вонзилась пуля». Футболист, переживший похищение и пытки

Нико Коллиас очнулся от нестерпимой боли в правой ноге. Он лежал в грязной ванной, голова пульсировала, а глаза сверлил тусклый и противный свет лампы, из-за которого кровь на кафельной плитке напоминала разбрызганные чернила. Это была его кровь, тонкой струйкой стекавшая в канализационное отверстие. В трех метрах от Коллиаса громко стонал его друг Лайам. «Да заглохни ты уже!» – в комнату ворвался верзила в пластиковой маске и рубанул Лайма железным прутом по спине. Лампочка в глазах Нико замерцала, и он снова отключился.

Коллиас шикарно играл на фортепиано, мечтал о карьере музыканта, но родители убедили парня поступить на экономический факультет университета Рочдэйла. Нико приехал сюда в 2012-м и стал лидером футбольной команды. Тренеры советовали фактурному защитнику забыть о клавишах, мудреных учебниках и пробиваться в спорте – Коллиас прибавлял с каждой игрой. В общежитии его поселили с главной звездой команды Исайей Смитом, за которым следили несколько команд НФЛ. Парень обладал сумасшедшей скоростью и скверным характером – из-за этого Нико уже через неделю попросил руководство университета переселить его.

У музыканта, как все называли Нико, была и другая причина поменять прописку – Смит торговал наркотиками и достал соседа вечным «Чувак, попробуй! У меня классная дурь». После того как футболисты разъехались, Коллиас видел Исайю только во время матчей. Редко тренировавшийся Смит выходил в основе и рвал – за это педагоги и руководство команды всегда его отмазывали.

В последний год учебы Смит придумал схему, как хорошо заработать. Наркодилер договорился с поставщиками о покупке крупной партии марихуаны и заодно подставил Нико. Исайя знал, что Коллиас и его сосед по комнате Лайам хранили запасной ключ от комнаты в шкафчике за огнетушителем и встретил гостей в тот день, когда хозяева уехали к родителям на День благодарения. Поставщики зарулили, а спустя 5 минут в комнату ворвались пятеро крепких парней, избили наркоторговцев молотками и забрали товар – на самом деле это были люди Смита, которые лишь сделали вид, что побили сообщника.

Смита и пострадавших задержали, началось расследование, но Исайю отпустили уже на следующий день – залог в размере 15 тысяч долларов внес помощник главного тренера «Рочдэйл Роверс» Дэн Кайл. Кроме того, руководство университета не объяснило Нику, почему его комната опечатана желтыми лентами – парню и его соседу разрешили лишь забрать вещи и расположиться в другом крыле здания. Парни не догадывались, что дружки пострадавших установили за ними слежку – когда Исайю приперли к стенке, он намекнул о причастности к подставе Лайама, который покупал у него марихуану.

Через несколько дней в фейсбук Лайама постучалась длинноволосая красотка Саманта и предложила провести время. Девушка сообщила, что у нее есть подружка, поэтому лучше, чтобы парень пришел не один. Две пары повеселились в центре города и ближе к полуночи направились на машине Саманты к ней домой. Нико сразу не понравился район, в который они заехали – когда вышли из автомобиля, в нос ударил запах мочи и фекалий. После того как парни вошли в дом, на них напали несколько вышибал с битами, но Коллиас разбил лампочку и выскочил во двор. «Я не успел перелезть через забор – в бедро вонзилась пуля», – вспомнил футболист.

Бандиты избивали друзей на протяжении 40 часов, требуя вернуть товар, а когда Нико и Лайам говорили, что ничего не знают, зверели. Студентов мучили раскаленным утюгом, избивали цепями, душили шлангом и засовывали в рот пистолет. После того как Нико в очередной раз попросил объяснить, за что с ними так обращаются, увалень разбил о его голову люминесцентную лампу – осколок застрял у футболиста в барабанной перепонке. Через несколько часов Коллиаса заставили позвонить в банк с требованием перевести деньги с его счета на карточку – жизнь Нику спасло, что была суббота, а операцию можно было осуществить только в понедельник. Отдай он деньги сразу, мучители сразу бы от него избавились.

В университете парней сразу хватились, полицейские проверили их соцсети и вызвали на допрос Саманту. Девушка отпиралась, но через день раскололась – привезти парней в притон ее заставил двоюродный брат одного из наркоторговцев, которому разбили голову молотком. Спецназовцы ворвались в дом и освободили едва живых после побоев Нико и его друга. Оба потеряли много крови, особенно Коллиас, который чудом не лишился ноги из-за гангрены.

Главарь банды по имени Лиделл Стрикленд получил 133 года тюрьмы, на пожизненное сел и Смит, из-за которого все началось. Еще 9 человек получили сроки от 10 до 35 лет. Нико перенес три операции и несколько переливаний крови за два года – врачи сохранили спортсмену ногу, но ужасная трагедия перечеркнула его футбольное будущее.

Коллиас стал успешным финансистом в родном Чикаго и участвует в легкоатлетических марафонах. Несколько лет его мучили кошмары, но Нико борется с ними игрой на фортепиано – это его успокаивает. Пока звучит музыка, Коллиас часто представляет, как бы сложилась его жизнь, не покрывай руководство университета жалкого наркоторговца.

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