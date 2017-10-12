«Хочу удирать от львов на сафари». Неизлечимо больной победитель Супербоула дает надежду обреченным

Бриганс зажигал в Канадской футбольной лиге – в 1995-м трудолюбивый лайнбекер выиграл чемпионский титул в составе балтиморских «жеребцов» и получил приз лучшему игроку сезона. Через несколько месяцев вдохновение сменилось разочарованием – ни одна команда НФЛ не выбрала Бриганса на драфте. «Дорогая, я заканчиваю карьеру», – ошеломил футболист жену Чанду. Мудрая женщина дала совет подождать и оказалась права. За несколько дней до начала чемпионата О Джею позвонили из «Майами Долфинс».

Для позиции лайнбекера Бригансу не хватало скорости, которую он компенсировал чутьем и выбором позиции. Он никогда не был топ-игроком, но пользовался огромным авторитетом у команды – никто как О Джей не настраивал партнеров на матч. Его дух, воля и сумасшедшая самоотдача заряжали «дельфинов», которые выбрали Бриганса капитаном на следующие три сезона. В 1997-м футболист получил награду Ed Block Courage – ее вручают игроку-примеру спортивного мастерства и смелости.

В 2001-м О Джей перешел в «Балтимор Рэйвенс» – он потерял в зарплате, зато оказался ближе к жене, которая заканчивала учебу на психолога. Новая команда Бриганса провалила регулярку и пробилась в плей-офф обладателем уайлд-кард. В матчах на вылет «вороны» преобразились, сделали ставку на оборону и выиграли Супербоул – в решающей игре «Балтимор» снес «Нью-Йорк Джайентс» 34:7.

«В любой ситуации я верю в бога, он придает мне сил и надежду. Люди говорят, что я их вдохновляю, но на самом деле наоборот. Есть очень точная библейская поговорка «Железо точит железо» – это про меня», – признался Бриганс в конце карьеры. В 2002-м лайнбекер вновь проникся атмосферой Супербоула, но на этот раз его «Сент-Луис Рамс» попал «Нью-Ингленд Пэтриотс» 17:20.

По окончании карьеры О Джей вернулся в «Балтимор» и возглавил отдел развития клубной инфраструктуры, пока не случилось страшное. В 2007-м у него возникли проблемы с правой рукой, которая часто немела. Бриганс не обратил внимания и отправился на обследование только после внезапного падения во время утренней пробежки. Диагноз ошарашил 38-летнего спортсмена – боковой амиотрофический склероз (БАС), более известный как болезнь Лу Герига. С таким же заболеванием несколько лет борется бывший защитник «Зенита» Фернандо Риксен. Неизлечимый недуг медленно прогрессирует, разрушая центральную нервную систему – происходит поражение двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

В среднем ежегодно такой диагноз ставят 5600 американцам. Продолжительность жизни составляет от двух до пяти лет, дольше живут только 10%. Ученые до сих пор не только не изобрели лекарство, но и не установили причину заболевания. Последние медицинские исследования работников Йельского университета предположили потенциальную связь с травмами, полученными во время игры в американский футбол.

Паника Бриганса продлилась несколько дней. За ответом он отправился в церковь, как делал это всегда в тяжелой ситуации. «Вместе с женой мы не сдавались и искали вдохновение в помощи таким же пострадавшим от болезни людям», – зажегся О Джей, который основал фонд Brigance Brigade. С помощью «Балтимора» и благотворительных организаций фонд помогает больным БАС: Бриганс покупает инвалидные коляски, привлекает волонтеров, вкладывает деньги в изучение болезни и устраивает лекции для повышения осведомленности о смертельном недуге.

За первые пять лет работы Brigance Brigade собрал 1 миллион долларов и помог десяткам тысяч людей, которые, как и Бриганс, потеряли способность двигаться, говорить, глотать, и дышат только благодаря искусственной вентиляции легких. О Джей передвигается на специальном кресле, разговаривает с помощью монитора и искусственного синтезатора речи. Посредством глаз и мимических мышц – единственных, которые не разрушила болезнь – бывший футболист выделяет определенную область на экране компьютера и кликает взглядом. Движения зрачков служат Бригансу компьютерной мышкой – так он печатает тексты, пишет письма и разговаривает.

Последние 10 лет О Джей празднует день рождения 16 мая – в эту дату ему поставили страшный диагноз. «Возможно, кому-то это покажется странным, – призналась Чанда Бриганс. – На самом деле, мы отмечаем еще один год жизни». Три года назад О Джей написал книгу «Сила чемпиона» в соавторстве с журналистом Fox Sports Питером Шрагером и не собирается останавливаться. Четыре раза в неделю он встает в 5:30 утра и в течение трех часов с помощью жены и медсестры собирается на работу в фонд, чтобы делать жизнь людей лучше.

Накануне важных матчей О Джей выступает перед игроками «Балтимора» с напутственной речью. «Главная цель – дать людям надежду. Они смотрят на меня, и это делает их сильнее. Я не знаю, сколько мне осталось, но верю, что однажды исцелюсь, – заявил мужчина. – У меня очень много планов, и я мечтаю. В следующем году хочу посетить гору Рашмор и съездить на сафари. Нужно установить на мое кресло мотор помощнее, чтобы удирать от львов». У волевого американца такая огромная сила жить и менять мир, что в его словах не сразу уловишь иронию.

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