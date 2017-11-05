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Суровый охранник вырубил болельщицу «Майами», которая отвесила ему подзатыльник

Суровый охранник вырубил болельщицу, которая отвесила ему подзатыльник
Eurosport

7 мин. назад

Сейчас еще и посадят за нападение на полицейского.

Неприятная сцена разыгралась на матче NCAA по американскому футболу между университетами Майами и Виргинии.

Между двумя болельщиками «Майами» вспыхнул конфликт, полицейские вычислили зачинщицу – 30-летнюю Бриджет Фрейтас – и вчетвером ее скрутили.

Девушка попыталась дать пять человеку из толпы, а затем, возможно даже случайно, отвесила полицейскому Дугласу Россу пощечину. Следом у нее из глаз посыпались звезды.

  • Хулиганка не увидела, как «Майами» победил 28:10.

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