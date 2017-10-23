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Ксения Перова стала чемпионкой мира в стрельбе из лука

Перова стала чемпионкой мира
ТАСС

44 мин. назад

В финальной перестрелке российская спортсменка победила олимпийскую чемпионку из Кореи.

Перова нанесла Чан Хеджин, которая была сильнее всех на Играх-2016 в Рио, поражение со счетом 6:4.

  • Россиянин Арсалан Балданов занял четвертое место. В матче за бронзу он проиграл голландцу Стиву Вильеру со счетом 2:6.
  • Перова – чемпионка мира 2015 года и серебряный призер Олимпиады-2016 в командном первенстве.
  • Чемпионат мира по стрельбе из лука проходит в Мехико и завершится 23 октября.

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