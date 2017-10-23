Getty Images
Ксения Перова стала чемпионкой мира в стрельбе из лука
В финальной перестрелке российская спортсменка победила олимпийскую чемпионку из Кореи.
Перова нанесла Чан Хеджин, которая была сильнее всех на Играх-2016 в Рио, поражение со счетом 6:4.
- Россиянин Арсалан Балданов занял четвертое место. В матче за бронзу он проиграл голландцу Стиву Вильеру со счетом 2:6.
- Перова – чемпионка мира 2015 года и серебряный призер Олимпиады-2016 в командном первенстве.
- Чемпионат мира по стрельбе из лука проходит в Мехико и завершится 23 октября.
Подробности на Itar-Tass.com
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте