Eurosport
Супермилая девушка крутится в колесе круче твоего хомячка
А вы знали про колесную гимнастику?
Девушка со спокойным лицом творит нереальные вещи.
Подобным трюкам можно обучиться в специальной секции, которую открыли в Нидерландах.
- Колесную гимнастику изобрели в 1925 году в немецком Шёнау-ан-дер-Бренд. В этой деревне установлен памятник колесу.
- Изобретателем оказался Отто Фейк, который вспомнил необычные конструкции деда-кузнеца, катившиеся с холма.
- На Олимпиаде-1936 в Берлине прошли показательные выступления по колесной гимнастике.
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