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Супермилая девушка крутится в колесе круче твоего хомячка

Супермилая девушка крутится в колесе круче твоего хомячка
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Только что

А вы знали про колесную гимнастику?

Девушка со спокойным лицом творит нереальные вещи.

Подобным трюкам можно обучиться в специальной секции, которую открыли в Нидерландах.

  • Колесную гимнастику изобрели в 1925 году в немецком Шёнау-ан-дер-Бренд. В этой деревне установлен памятник колесу.
  • Изобретателем оказался Отто Фейк, который вспомнил необычные конструкции деда-кузнеца, катившиеся с холма.
  • На Олимпиаде-1936 в Берлине прошли показательные выступления по колесной гимнастике.

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