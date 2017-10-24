«Все началось, когда мне было 13». Марони рассказала о сексуальном насилии со стороны врача сборной

Марони опубликовала пост, в котором рассказала, что была жертвой сексуального насилия.

«Ко мне приставал Ларри Нассар, врач сборной США по спортивной гимнастике. Он говорил мне, что я получаю необходимое лечение, к которому он прибегает более 30 лет.

Все началось, когда мне было 13 и не заканчивалось, пока я не оставила спорт. Казалось, что меня «лечат» каждый раз, когда этот человек находит шанс. Это случилось на Олимпиаде в Лондоне перед нашей командной победой и потом перед тем, как я выиграла серебро.

Самую страшную ночь в моей жизни я пережила в 15 лет. Весь день мы с командой добирались до Токио. Он дал мне снотворное перед полетом, а следующее, что я помню – как проснулась с ним в его гостиничном номере и получала «лечение». Я думала, что умру в ту ночь», – написала Марони.

Марони завоевала золото на летних Олимпийских играх 2012 года в командном первенстве. В 2016 году спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем.

Бывшего врача гимнасток в ноябре 2016-го обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними на протяжении всей карьеры, а также в хранении детской порнографии. Нассар был арестован год назад и ожидает суда.

Хештег #MeToo появился после того, как десятки актрис обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальном домогательстве.

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