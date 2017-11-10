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3-кратная чемпионка ОИ Райсман тоже обвинила экс-врача сборной США в сексуальных домогательствах

3-кратная чемпионка ОИ Райсман тоже обвинила экс-врача сборной США в сексуальных домогательствах
Eurosport

4 мин. назадИзменено 2 мин. назад

В деле Лари Нассара появился еще один свидетель обвинения.

Райсман присоединилась к десяткам американских спортсменок, обвинивших Нассара в сексуальном харассменте. По словам гимнастки, она столкнулась с домогательствами врача в 15-летнем возрасте.

«Вы знаете, когда я вижу этих молодых девушек, которые подходят ко мне за автографом, каждый раз, когда я смотрю, как они улыбаются, я просто хочу сделать, так, чтобы им никогда не пришлось пройти через это.

Я очень злюсь и расстроена», – цитирует Райсман CBS.

  • Ранее в сексуальных домогательствах Нассара обвинила чемпионка Игр в Лондоне Маккайла Марони. В общей сложности, гражданские иски с обвинениями в адрес Нассара подали более 130 женщин, большая часть из которых – спортсменки.
  • Нассар находится в тюрьме и ожидает суда. Он признал свою вину в хранении детской порнографии, но отрицает сексуальный харассмент.
  • 23-летняя Райсман на Играх в Лондоне выиграла два золота и одну бронзу. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро гимнастка завоевала одну золотую и две серебряных медали.

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