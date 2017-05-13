Сергей Шубенков: «Я просидел полтора часа на допинг-контроле после этапа Бриллиантовой лиги»

Шубенков, выступавший под нейтральным флагом, в субботу стал пятым в беге на 110 м с барьерами с результатом 13,35 секунды. Победу одержал ямаец Омар Маклеод (13,09).

«Полтора часа просидел на допинг-контроле. Меня взяли впервые за шесть лет на Бриллиантовой лиге. Раньше я упрашивал организаторов, чтобы меня проверили, но они упорно отказывали мне в этом. Только иногда говорили: «Позовите, пожалуйста, Александра Менькова (российский прыгун в длину)».

На всех этапах, на которых мы побывали с Сашей, его брали всегда, а меня – ни разу. Так что я сегодня впервые сдал допинг-контроль на лиге. Хотя очень хотелось в гостиницу, потому что был сильно голоден. У нас ведь заключительный вид программы, и мы не ужинали.

Как прошло возвращение? На позитиве. Все говорили welcome. Степень радости при виде меня у многих, конечно, разная, но у всех позитивная. С кем-то обнимались, с кем-то просто за руку здоровались, но все было очень доброжелательно. Так что с нетерпением жду следующего старта», – цитирует Шубенкова Rusathletics.com.

Этап Бриллиантовой лиги проходит в Шанхае.

Для Шубенкова это выступление стало для первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Самый спортивный инстаграм