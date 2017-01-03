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Журналисты призвали обнулить все мировые рекорды в легкой атлетике

Журналисты призвали обнулить все мировые рекорды в легкой атлетике
Eurosport

Вчера в 14:01

Виной всему, конечно, допинг.

Обилие допинговых скандалов и лишения призеров различных соревнований наград побудило Международную ассоциацию спортивной прессы (AIPS) обратиться к президенту Международной ассоциации легкоатлетический федераций (ИААФ) Себастьяну Коэ с просьбой обнулить все мировые рекорды в легкой атлетике.

По мнению президента AIPS Джанни Мерло, представляющего La Gazzetta dello Sport, рекорды могли устанавливаться нечестным путем, сообщает «Спорт-Экспресс».

  • Похожая идея была выдвинута в начале 2000-х годов в Германии и тогда руководство ИААФ ее отвергло.
  • В январе инспекционная комиссия ИААФ посетит Россию, чье членство в организации было приостановлено в 2015 году. К февралю будет сделан доклад об итогах визита.

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