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ВАДА передала IAAF список 200 российских легкоатлетов, подозреваемых в употреблении допинга

ВАДА передала IAAF список 200 российских легкоатлетов, подозреваемых в употреблении допинга
Eurosport

Вчера в 22:54

Все очень плохо.

ВАДА уведомило IAAF о том, что около 200 российских легкоатлетов подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

«IAAF были направлены имена около 200 россиян, предоставленных Независимой комиссией ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

Исходя из сведений и доказательств из доклада Макларена, а также иной информации, будут приниматься решения при рассмотрении заявок спортсменов, желающих получить доступ к международным стартам в качестве нейтральных», – сообщается в пресс-релизе IAAF.

  • Из-за допингового скандала российские легкоатлеты и тяжелоатлеты были не допущены к выступлению на Олимпиаде в Рио.

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