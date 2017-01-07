Разведка США связала хакерские атаки с допинговым скандалом перед Олимпиадой в Рио

Спецслужбы США считают, что проведение хакерских атак на демократическую партию страны было поручено лично президентом России Владимиром Путиным в ответ на санкции против российских легкоатлетов перед Олимпиадой в Рио. Разведка предполагает, что Россия предприняла атаки, чтобы испортить имидж США, сообщает deadspin..

От Олимпиады в Рио были отстранены российские команды по легкой и тяжелой атлетике.

После соревнований хакерский сайт fancy bears опубликовал заключения ВАДА, в которых числились фамилии многих мировых звезд спорта, принимающих запрещенные препараты в терапевтических целях.

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