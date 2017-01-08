AFP

Олимпийская чемпионка-2016 в беге женилась на подруге по команде

Олимпийская чемпионка-2016 в беге женилась на подруге по команде
Eurosport

25 мин. назад

Свадьба стала подарком на день рождения.

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в беге на дистанции 800 метров Кастер Семеня женилась на партнере по сборной ЮАР Виолет Расебола. Церемония прошла в субботу, в день 26-летия знаменитой бегуньи.

  • Семеня завоевала серебро Олимпиады-2012 в Лондоне в беге на 800 метров, а спустя 4 года стала олимпийской чемпионкой. На ее счету золото ЧМ-2009 и серебро ЧМ-2011.
  • В 2009 году бегунья была втянута в скандал относительно ее гендерной принадлежности, но специальные тестирования подтвердили, что она женщина.

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