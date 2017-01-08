AFP
Олимпийская чемпионка-2016 в беге женилась на подруге по команде
Свадьба стала подарком на день рождения.
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в беге на дистанции 800 метров Кастер Семеня женилась на партнере по сборной ЮАР Виолет Расебола. Церемония прошла в субботу, в день 26-летия знаменитой бегуньи.
- Семеня завоевала серебро Олимпиады-2012 в Лондоне в беге на 800 метров, а спустя 4 года стала олимпийской чемпионкой. На ее счету золото ЧМ-2009 и серебро ЧМ-2011.
- В 2009 году бегунья была втянута в скандал относительно ее гендерной принадлежности, но специальные тестирования подтвердили, что она женщина.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте