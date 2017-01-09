Ольга Каниськина и еще 8 спортсменов, попадавшихся на допинге, стали кандидатами в сборную России

Министерство спорта России объявило расширенный состав национальной команды по легкой атлетике на сезон-2017. Среди спортсменов оказались фамилии девяти ходоков, ранее отбывавших дисквалификации за употребление допинга.

Таким образом, в соревнованиях примут участие Ольга Каниськина, Елена Лашманова, Сергей Кирдяпкин, Екатерина Медведева, Станислав Емельянов, Сергей Бакулин, Петр Богатырев и Дементий Чепарев, а так же Татьяна Минеева, заявленная за резервный состав.

Российские ходоки были дисквалифицированы на сроки до двух лет в январе 2015 года.

Ольга Каниськина завершила карьеру в июне 2016 года.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме