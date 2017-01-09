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Российский бегун Максим Дылдин дисквалифицирован на 4 года за отказ пройти допинг-тест

Российский бегун дисквалифицирован на 4 года за отказ пройти допинг-тест
Eurosport

1 час назад

Еще одна потеря в легкоатлетических рядах.

Чемпион Европы 2010 года в командной гонке 4x400 бегун Максим Дылдин дисквалифицирован на 4 года, передает CAS. Спортсмен наказан за отказ пройти допинг-тест.

«Максим Дылдин признан виновным в нарушении статьи 32.2 правил соревнований IAAF «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб» и дисквалифицирован на 4 года. Дисквалификация вступает в силу с даты решения CAS 6 января 2017 года», – сообщается на официальном сайте ВФЛА.

  • После вынесения приговора Дылдин объявил о завершении карьеры.
  • Максим Дылдин – чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира.

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