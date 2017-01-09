Eurosport
Российский бегун Максим Дылдин дисквалифицирован на 4 года за отказ пройти допинг-тест
Еще одна потеря в легкоатлетических рядах.
Чемпион Европы 2010 года в командной гонке 4x400 бегун Максим Дылдин дисквалифицирован на 4 года, передает CAS. Спортсмен наказан за отказ пройти допинг-тест.
«Максим Дылдин признан виновным в нарушении статьи 32.2 правил соревнований IAAF «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб» и дисквалифицирован на 4 года. Дисквалификация вступает в силу с даты решения CAS 6 января 2017 года», – сообщается на официальном сайте ВФЛА.
- После вынесения приговора Дылдин объявил о завершении карьеры.
- Максим Дылдин – чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира.
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