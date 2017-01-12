Бронзовый призер ОИ-2008: «Медаль у меня дома. Пусть попробуют ее забрать»

«Дело на меня открылось 22 мая 2015 года. Расследование шло один год и восемь месяцев, и на основании этого 6 января 2017 вынесли приговор – дисквалификация на четыре года. Я считаю, что это незаконно, и вообще все считают, что это незаконно.

Будь я спортсменом из другой страны, какой-нибудь западной, расследование шло бы не так долго и весь вопрос решился бы в течение месяца.

Почему я отказаля от сдачи анализов на допинг? Я шел к такси по улице в Адлере, был на сборах. До этого я отнес в машину все свои сумки, затем быстро позавтракал и как раз возвращался к таксисту. По дороге к автомобилю ко мне подбегает женщина, офицер ВАДА. Она была из Эстонии или Латвии, точно не помню, но говорила по-русски.

Она меня спрашивает: «Вы Максим Дылдин?», на что я спросил у нее, кто она такая, женщина представилась офицером ВАДА. В ответ я попросил ее показать удостоверение, потому что когда ты сдаешь допинг контроль, они обязаны предоставить тебе свои корочки и бланк для заполнения данных.

Женщина мне задала вопрос: «Вы будете сдавать анализы?» Я ей вновь говорю: «Вы кто, покажите свое удостоверение, я что, должен прямо на улице вам сдавать все?» Она опять – «Вы будете сдавать анализы?» Ну тогда я и сказал: «Раз вы не показываете удостоверение, то я не Максим Дылдин».

Тогда она стала тянуть меня за руку, таксист это, кстати, все видел. Тогда я пригрозил ей, что вызову полицию, она просто развернулась и ушла. Вот за это меня отстранили.

Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли», – цитирует Дылдина Рroperm.ru.

13 сентября 2016 года Дылдин решением МОК лишен бронзовой медали Игр в Пекине в эстафете 4×400 м из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева.

6 января 2017 года Дылдин был дисквалифицирован на пять лет и восемь месяцев за нарушение антидопинговых правил.

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