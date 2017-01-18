Сергей Шубенков подал документы в IAAF для участия в соревнованиях под нейтральным флагом

«Я еще летом принял решение выступать под нейтральным флагом. Сейчас для меня это единственный шанс попасть на международные соревнования. Я не получил на данный момент нейтральный статус. Я еще летом подавал документы в IAAF, но тогда мне отказали. Сейчас я вновь отправил документы в IAAF, теперь ждем результатов», – сказал Шубенков.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики, после того как независимая комиссия ВАДА обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.

Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и уже почти год не выступают на международных стартах.

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