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Сергей Шубенков подал документы в IAAF для участия в соревнованиях под нейтральным флагом

Шубенков подал документы в IAAF для участия в соревнованиях под нейтральным флагом
Р-Спорт

1 час назад

Чемпион мира-2015 в беге с барьерами заявил, что это его единственный шанс вернуться в спорт.

«Я еще летом принял решение выступать под нейтральным флагом. Сейчас для меня это единственный шанс попасть на международные соревнования. Я не получил на данный момент нейтральный статус. Я еще летом подавал документы в IAAF, но тогда мне отказали. Сейчас я вновь отправил документы в IAAF, теперь ждем результатов», – сказал Шубенков.

  • IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики, после того как независимая комиссия ВАДА обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.
  • Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и уже почти год не выступают на международных стартах.

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