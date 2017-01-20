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Экс-чемпионка России по бегу: «Сотрудники ВАДА пытались устроить допрос с физической силой»

Экс-чемпионка России по бегу: «Сотрудники ВАДА пытались устроить допрос с физической силой»
Eurosport

20 мин. назад

Анастасия Баздырева рассказала о демократических методах работы.

«В 2015 году на чемпионате Европы в Праге меня пытались запереть в комнате с тремя работниками ВАДА. Не знаю, фактическими на тот момент или уже отошедшими от дел. Я попросила их представиться несколько раз, они отказались.

Но это полбеды, после на меня пытались надавить и устроить допрос, применив физическую силу. Хотя я вообще не имела понятия, о чем со мной пытаются побеседовать такими методами.

Но самое смешное даже не это. После, в докладе ВАДА я была охарактеризована как агрессивная и не идущая на контакт. То есть три молодых бугая без объяснения причин пытаются затащить девушку в какую-то комнату в одной из европейских столиц, а я агрессивная. Мне было страшно в тот момент», – сказала Баздырева в интервью RT.

  • Баздырева выиграла чемпионат России-2015 в помещении на беге 800 метров.
  • В конце декабря Баздырева была дисквалифицирована на 2 года за использование или попытки использования атлетом запрещенных субстанций или запрещенных методов. Все результаты спортсменки в период с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года были аннулированы.

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