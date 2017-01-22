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Информатор телеканала ARD: «Вероятно, 70-80% атлетов в России употребляют допинг»

Информатор телеканала ARD: «Вероятно, 70-80% атлетов в России употребляют допинг»
Eurosport

8 ч. назад

Андрей Дмитриев смел в высказываниях.

«Я считаю, что лучше бежать немного медленнее, но оставаться чистым, чем бежать быстрее за счет допинга. В российской легкой атлетике допинг употребляют, вероятно, 70-80% спортсменов. Но я уверен, что в России есть чистые атлеты, в том числе и в сборной.

Наш народ не привык открывать рты. Мы не верим, что о проблемах можно говорить и тем самым приводить к переменам. Мы предпочитаем ждать, пока не придет президент и все не изменит», – сказал Дмитриев телеканалу ARD.

  • 22 январе ARD представит очередной фильм журналиста Хайо Зеппельта о допинге в России.
  • Дмитриев – победитель командного чемпионата России-2015 в беге.

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