AFP

6 атлетов из России подали заявки на участие в международных турнирах под нейтральным флагом

6 атлетов из России подали заявки на участие в международных турнирах под нейтральным флагом
Р-Спорт

6 ч. назад

Итого 11 спортсменов.

«Индивидуальные заявки в IAAF через ВФЛА подали Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Илья Мудров, Ольга Муллина, Кристина Сивкова и Екатерина Ивонина», – сказала референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики Мария Трущенкова «Р-Спорт».

  • Екатерина Строкова – обладательница золота командного чемпионата Европы-2015 в метании диска, Ирина Тарасова – серебряный призер чемпионата Европы-2012 в толкании ядра.
  • IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА, после того как независимая комиссия ВАДА обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.
  • Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили летние Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро и до сих пор не выступают на международных стартах.
  • В начале января IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки ранее отправили действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегуньи Анастасия Калина и Елена Коробкина.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Главный по теннису: «Маррей лаял на тренера как собака»

02:29
Популярные видео
Красивейшие удары Монфиса и Надаля, после которых вы влюбитесь в обоих
2 132 просмотров1 ч
«Коламбус» без Бобровского пропустил 6 шайб, но все равно победил
 386 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться
1
Информатор телеканала ARD: «Вероятно, 70-80% атлетов в России употребляют допинг»
2
6 атлетов из России подали заявки на участие в международных турнирах под нейтральным флагом
3
Экс-чемпионка России по бегу: «Сотрудники ВАДА пытались устроить допрос с физической силой»
4
Джанго освобожденный. История дикаря, который гнил в плену и стал олимпийским знаменосцем США
5
Сергей Шубенков подал документы в IAAF для участия в соревнованиях под нейтральным флагом
6
Бронзовый призер ОИ-2008: «Медаль у меня дома. Пусть попробуют ее забрать»
7
Ольга Каниськина и еще 8 спортсменов, попадавшихся на допинге, стали кандидатами в сборную России
8
Российский бегун Максим Дылдин дисквалифицирован на 4 года за отказ пройти допинг-тест
6 ч. назад
6 атлетов из России подали заявки на участие в международных турнирах под нейтральным флагом
Вчера в 18:19
Информатор телеканала ARD: «Вероятно, 70-80% атлетов в России употребляют допинг»
20/01/2017 в 21:06
Экс-чемпионка России по бегу: «Сотрудники ВАДА пытались устроить допрос с физической силой»
18/01/2017 в 12:20
Сергей Шубенков подал документы в IAAF для участия в соревнованиях под нейтральным флагом
12/01/2017 в 10:49
Бронзовый призер ОИ-2008: «Медаль у меня дома. Пусть попробуют ее забрать»
09/01/2017 в 20:28
Российский бегун Максим Дылдин дисквалифицирован на 4 года за отказ пройти допинг-тест
09/01/2017 в 19:39
Ольга Каниськина и еще 8 спортсменов, попадавшихся на допинге, стали кандидатами в сборную России
08/01/2017 в 00:41
Олимпийская чемпионка-2016 в беге женилась на подруге по команде