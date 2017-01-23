AFP
6 атлетов из России подали заявки на участие в международных турнирах под нейтральным флагом
Итого 11 спортсменов.
«Индивидуальные заявки в IAAF через ВФЛА подали Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Илья Мудров, Ольга Муллина, Кристина Сивкова и Екатерина Ивонина», – сказала референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики Мария Трущенкова «Р-Спорт».
- Екатерина Строкова – обладательница золота командного чемпионата Европы-2015 в метании диска, Ирина Тарасова – серебряный призер чемпионата Европы-2012 в толкании ядра.
- IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА, после того как независимая комиссия ВАДА обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.
- Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили летние Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро и до сих пор не выступают на международных стартах.
- В начале января IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки ранее отправили действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегуньи Анастасия Калина и Елена Коробкина.
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