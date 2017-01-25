Усэйн Болт лишен золота ОИ-2008 в эстафете из-за допинга партнера по команде

Усэйн Болт лишен золота в эстафете 4x100 метров, выигранного на Олимпиаде-2008 в Пекине. Это произошло из-за того, что в допинг пробе Несты Картера, выступавшего в одной команде с Болтом, был обнаружен метилгексанамин. Сборная Ямайки в полном составе лишена награды и обязана вернуть медали, сообщает МОК.

Из-за случившегося в копилке Болта останется 8 олимпийских золотых медалей.

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