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Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей ОИ-2008
Это все допинг.
Перепровека допинг-проб российской легкоатлетки оказалась положительной. В крови у Лебедевой был найден запрещенный препарат туринабол. Татьяна лишена двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине (в тройном прыжке и прыжках в длину), сообщает сайт МОК.
- В активе россиянки осталось серебро Олимпиады в Сиднее, а еще бронза и золото Афин.
- Татьяна Лебедева завершила карьеру в июле 2013-го.
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