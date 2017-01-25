Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей ОИ-2008

Перепровека допинг-проб российской легкоатлетки оказалась положительной. В крови у Лебедевой был найден запрещенный препарат туринабол. Татьяна лишена двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине (в тройном прыжке и прыжках в длину), сообщает сайт МОК.

В активе россиянки осталось серебро Олимпиады в Сиднее, а еще бронза и золото Афин.

Татьяна Лебедева завершила карьеру в июле 2013-го.

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