Тренер Лебедевой: «Татьяна стала очередной жертвой политических разборок»

Бывший тренер российской легкоатлетки заявил, что Лебедева никогда не принимала допинг и ни в чем не виновата. «Я абсолютно уверен, что Татьяна никогда не употребляла запрещенные препараты. Все это глупость. Антидопинговые правила, которые существовали в те времена, мы не нарушали. Уверен, что Лебедева стала очередной жертвой политических разборок.

Все это необъективно. Я видел, какой удар был нанесен по спортсменам и тренерам, которых лишили Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и вижу, как нас сейчас пытаются отстранить от зимней Олимпиады 2018 года», – сообщил Доронкин ТАСС.

МОК лишил Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине.

В повторной допинг-пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

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