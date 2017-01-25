Татьяна Лебедева: «Я подам апелляцию»

Татьяна Лебедева не смирится с тем, что МОК отнимает у нее серебряные медали Олимпиады-2008 в Пекине. «Точно могу сказать, что никакого умысла использовать допинг у меня не было. Виновной себя не считаю. От случайных ошибок, конечно, никто не застрахован, но даже если где-то я ошиблась, доказать это можно только в судебном порядке.

Моим кредо всегда было биться до последнего и никогда не сдаваться. Так же поступлю и в этот раз: адвокат работает, я буду подавать апелляцию. Понимаю, что шансы минимальные, но все же», – заявила спортсменка «Спорт-Экспресс».

МОК лишил Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине.

В повторной допинг-пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Тренер Лебедевой Вячеслав Догонкин заявил, что Татьяна стала очередной жертвой политических разборок.

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