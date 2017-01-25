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Американская кинокомпания заплатила 4,6 млн евро за фильм о допинге в России
Жителям США промоют мозги.
Компания Netflix заплатила за документальный фильм «Икар» 4,6 млн евро, что стало рекордом для кино подобного жанра. Главными героями картины, которая была показана в 2017 году на кинофестивале «Сандэнс», стали режиссер Брайан Фогель и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
Помимо Netflix за фильм вели борьбу Sony Pictures Classics, Neon, Magnolia и Amazon. Компания планирует показать кино в 190 странах мира.
- Фильм «Икар» рассказывает о допинге в российском спорте.
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