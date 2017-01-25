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Американская кинокомпания заплатила 4,6 млн евро за фильм о допинге в России

Американская кинокомпания заплатила 4,6 млн евро за фильм о допинге в России
Eurosport

18 мин. назад

Жителям США промоют мозги.

Компания Netflix заплатила за документальный фильм «Икар» 4,6 млн евро, что стало рекордом для кино подобного жанра. Главными героями картины, которая была показана в 2017 году на кинофестивале «Сандэнс», стали режиссер Брайан Фогель и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Помимо Netflix за фильм вели борьбу Sony Pictures Classics, Neon, Magnolia и Amazon. Компания планирует показать кино в 190 странах мира.

  • Фильм «Икар» рассказывает о допинге в российском спорте.

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